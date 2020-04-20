شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم في زمن كورونا.. أحمد عيد عبد الملك "مقضيها تدريبات"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، عن أنه لا يفضل اتباع طقوس خاصة في الاحتفال بشم النسيم أو بأكلات معينة كما هو شائع لدى الكثيرين.

وقال عيد عبد الملك في تصريحات خاصة: ما بعملش حاجة في شم النسيم غير التمرين كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم وشهر رمضان.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، في وقت سابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردًا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

Advertisements

وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام: "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو".

وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على "تويتر"، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.