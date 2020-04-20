شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاسونجو يظهر في ملعب الزمالك بـ"جوانتى" متحديا كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، فيديو له وهو يؤدى التدريبات على ملعب قلعة ميت عقبة، للحفاظ على لياقته البدنية خلال الفترة الجارية، بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر وتعليق منافسات الدورى الممتاز وتأجيل مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مُسمى؛ بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

وظهر كاسونجو خلال فيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهو يتدرب على ملعب الزمالك، وهو يرتدى "جوانتى" فى يده للاتباع إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

ويحرص لاعبى الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا المتوقف حاليًا فى معظم دول العالم لتجنب ذلك الفيروس.

كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

Advertisements

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.