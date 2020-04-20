شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يستعرض تدريباته البدنية فى الحظر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، التدريبات البدنية الشاقة التى يخوضها بشكل يومى من أجل الحفاظ على معدل لياقته رغم اعتزاله الساحرة المستديرة.

ونشر السد العالى مقطع فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" لبعض التدريبات البدنية التى يخوضها فى فترة الحظر، حيث يتمسك الحارس بممارسة الرياضة والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، حيث يؤهل نفسه للعمل فى مجال تدريب الحراس وحصل على عدد من الرخص التدريبية فى هذا المجال.

وكان عصام الحضرى قد اعتذر لجماهير نادى الزمالك على خلفية الأزمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

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ونشر الحضرى مقطع فيديو يظهر فيه مع اللاعب طارق حامد لاعب الزمالك، ليقدم اعتذارا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخراً والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

وقال الحضرى فى مقطع الفيديو: "يمكن فى ناس حورت كلام بينى وبين جماهير نادى الزمالك، وطارق حامد هو الذى بادر بعمل مبادرة صلح بينى وبين جماهير النادى الأبيض".

وأضاف الحضرى "أى شخص قام بتحوير حديثى التليفزيونى بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثى ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على راسى من فوق"، متابعا "هى مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هى علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".