شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يقضى حازم إمام شم النسيم فى الحجر المنزلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التزم النجم حازم إمام لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، بتعليمات الدولة والتى شددت على ضرورة قضاء عيد شم النسيم فى المنزل وعدم التنزه خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا القاتل، فى جميع أنحاء العالم.

ونشر الثعلب الصغير صورة عبر صفحته على إنستجرام خلال احتفاله بعيد شم النسيم بـ"تلوين البيض" مع بناته فى حديقة المنزل، وعلق عليها حازم إمام: "Happy Easter".

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حازم امام مع بناته

ويحتفل المصريون اليوم بشم النسيم كأحد الموروثات الفرعونية المعتاد الاحتفال بها، إلا أن هذا العام يتم الاحتفال به وسط العديد من التقاليد المجتمعية المحكومة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم الإجراءات الوقائية إلا أن كل أسرة يمكنها الابتكار علي مائدة الإفطار بتلوين البيض ومشاركة الأطفال في إعداده بالإضافة إلى وليمة الأسماك المالحة كالرنجة التي تعد احد الموروثات الفرعونية الرئيسية التي تتصدر مشهد مائدة وجبة الغداء للمصريين في هذا اليوم.

تطلق ”الخليج 365” مبادرة "احتفالات شم النسيم في البيت"، لمشاركتنا صور لابنائكم والأسرة وطريقة احتفالكم بيوم شم النسيم وأشكال لألوان البيض ومائدة الرنجة والخضروات، وذلك عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.