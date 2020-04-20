بالفيديو.. نجوم الأهلي والزمالك في برومو "رامز مجنون رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي ظهر الثلاثي علي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الأهلي، وطارق حامد نجم نادي الزمالك في المقطع الدعائي لبرنامج المقالب للفنان رامز جلال. ويُذاع برنامج رامز جلال الجديد للمقالب تحت اسم "رامز مجنون رسمي"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" خلال شهر رمضان. Advertisements ويستضيف برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال والذي يُعرض كل عام في شهر رمضان، بعض نجوم الفن ولاعبي كرة القدم. وظهر الثلاثي علي معلول وكهربا وطارق حامد في "البرومو" التشويقي لبرنامج "رامز مجنون رسمي".

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