أشاد سيسك فابريجاس نجم آرسنال وبرشلونة السابق، وموناكو الفرنسي الحالي، بفريق ليفربول وما حققه في الفترة الأخيرة. وقال فابريجاس خلال ردوده على متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ليفربول فريق مميز للغاية، ويقدم مستوى مميز، فقد حقق الفريق فوزاً كبيراً بسبب المدير الفني يورجن كلوب، ولاعبيه أصحاب الكفاءة ساهموا في الظهور بشكل مميز". مميز، فقد حقق الفريق فوزاً كبيراً بسبب المدير الفني يورجن كلوب، ولاعبيه أصحاب الكفاءة ساهموا في الظهور بشكل مميز". وكان ليفربول تمكن في الموسم الماضي من المنافسة بشراسة على لقب على لقب الدوري الإنجليزي وخسره بفارق نقطة وحيدة، كما تمكن من التتويج بدوري أبطال اوروبا والسوبر الاوروبي وكأس العالم الأندية في موسم مميز. كما كان قريب من التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم بعد تصدر المسابقة بفارق كبير من النقاط، قبل أن يتوقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم برشلونة السابق: ليفربول فريق مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.