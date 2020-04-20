زيدان يعطي ريال مدريد الضوء الأخضر للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

منح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الضوء الأخضر لإدارة ناديه للتحرك نجو التعاقد مع الدولي النمساوي دافيد الابا نجم بايرن ميونيخ الألماني. ميونيخ الألماني. وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن زيدان ابلغ ادارة الميرينجي بموافقته علي التعاقد مع الابا الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المقبل. عقده مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المقبل. ويرتبط بيني زهافي وكيل النجم النمساوي بعلاقات مميزة مع ادارة ريال مدريد ما يسهل مهمة النادي الملكي في حسم الصفقة، حال استقر اللاعب علي الرحيل عن بايرن.

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