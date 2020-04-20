تيمو فيرنر يقترب من الدوري الإنجليزي

بات تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني، قريب من الإنضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. ويعد فيرنر أبرز اللاعبين الذين تتردد عنهم العديد من الأنباء حول وجهته في فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة مع إهتمام العديد من الأندية بضمه مثل في فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة مع إهتمام العديد من الأندية بضمه مثل ليفربول ، يوفنتوس، تشيلسي ، وبايرن ميونخ. وقالت صحيفة "ستار" الإنجليزية، أن فيرنر أقرب إلى الإنتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي. وأوضحت "اللاعب صاحب الـ 24 عام يتلقى دروس في اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي، مما يمنح إنطباع بإقتراب فيرنر من الدوري الإنجليزي، وليفربول حتى الأن هو الأقرب لضمه".

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