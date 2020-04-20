البطل شريف عثمان يتصدر التصنيف العالمي لرفع الأثقال البارالمبي

تصدر البطل شريف عثمان لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبي التصنيف العالمي لجميع اوزان اللعبة مع انه يلعب في منافسات وزن تحت 59 كجم. وأصدر الإتحاد الدولي للبورليفتنج وهو تصنيف مستحدث لأول مرة ويصنف اللاعبين بناء علي الأرقام والبطولات التي حصلوا عليها طوال الموسم . التي حصلوا عليها طوال الموسم . وجاء شريف عثمان في المركز الأول متفوقاً علي جميع اللاعبين في كل الأوزان من دول عريقة ولها باع في اللعبة .

من جانبه عبر عثمان عن سعادته ورضاه بهذا التصنيف وأكد أن هذا مجرد بداية لما هو قادم والذي يسعي له بقوة من أجل الفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو للمرة الرابعة على التوالي ،

وعبر عن شكره لوزارة الشباب والرياضة الدعم لكل الرياضيين برئاسة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية .

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