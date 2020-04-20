اتحاد الكرة الطائرة يكشف حقيقة إقالة بعض العاملين في بيان رسمي

اصدرت اللجنة المؤقته للاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي بيانا رسميا اليوم كشفت فيه عن حقيقة إقالة بعض العاملين في الاتحاد .

ونفى اتحاد الكرة الطائرة في بيانه ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام عن اقالة بعض العملين في الاتحاد مؤكدا انه لن يتم المساس بالعاملين تحت اي ظروف.

وتابع البيان ان ما تم هو حل اللجان والتي لا يعتبر اعضائها موظفين في الاتحاد كما انه سيتم اعادة تشكيل هذه اللجان مرة اخرى بعد زوال سبب حلها وهو توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس

وأتم البيان بأن اللجنة المؤقته هدفها الاساسي هو تعديل اللائحة الخاصة بالاتحاد والتجهيز للانتخابات والاشراف عليها . الإعلام عن اقالة بعض العملين في الاتحاد مؤكدا انه لن يتم المساس بالعاملين تحت اي ظروف.وتابع البيان ان ما تم هو حل اللجان والتي لا يعتبر اعضائها موظفين في الاتحاد كما انه سيتم اعادة تشكيل هذه اللجان مرة اخرى بعد زوال سبب حلها وهو توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا وأتم البيان بأن اللجنة المؤقته هدفها الاساسي هو تعديل اللائحة الخاصة بالاتحاد والتجهيز للانتخابات والاشراف عليها .

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