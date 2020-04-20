الشباب والرياضة تبحث دعم لاعبي دوري أندية القسم الثاني والثالث والرابع

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن مجدي عبد الغني نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وذلك بحضور محمد دياب المستشار القانوني لوزير الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة- رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

تناول اللقاء دراسة دعم لاعبي كورة القدم بأندية القسم الثاني، الثالث، والرابع، وذلك نظرا لتوقف النشاط الرياضي الكروي وفق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كرونا المستجد.

وثمن وزير الشباب والرياضة الدور الكبير لجمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني في تقديم الدعم المادي للاعبي كورة القدم بدرجاته المختلفة، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على جميع مناحي الحياة عالميا.

وأوضح صبحي، بأن الوزارة تسعى في دعم المنظومة الرياضية بشكل كامل في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر، لافتا الى ان الدولة في ظل قيادتها السياسة لا تبخل في تقديم كافة انواع الدعم لشباب مصر داخليا وخارجيا.

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وأختتم وزير الرياضة بأن الوزارة تقوم بدورها المجتمعي والخدمي على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، خصوصا وقت الأزمات، موضحا بأن هناك مساعي حثيثه لإنشاء صندوق خاص للرياضيين والعاملين في المجال الرياضي والأندية الصحية حتى يكون داعما لهم في الازمات وذلك وفقا لأحكام القانون رقم "٥٤" لسنة ١٩٧٥ بشأن صناديق التأمين الخاصة.

وفي المقابل أشاد مجدي عبدالغني بالتعاون المثمر بين وزارة

الشباب والرياضة وجميعة اللاعبين المحترفينمؤكدا على أن الدعم المقدم من جانب الجمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للاعبي دوري القسم الثاني والثالث والرابع في مصر هو بداية التعاون المثمر بين الجمعية والوزارة لرفعة شأن الكرة المصرية.

وقال عبدالغني ان الجمعية بكامل إمكانياتها تضع نفسها في خدمة وزارة الشباب والرياضة من أجل العبور من محنة مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " في الوقت الحالي .

وأبدي عبدالغني إعجابه بالإدارة الإحترافية لوزير الشباب والرياضة للمنظومة الرياضية في أجواء كورونا وما قبلها من إدارة الملفات الشائكة بما لا يخالف القوانيين واللوائح ، مشددا على أن الفكر هو بداية أي مشروع ناجح في العالم ، مشيرا إلى ان التعاون مع الوزارة سيكون نواة لدعم كل لاعب كرة مصري حالي وسابق في السنوات المقبلة في ظل حرص الوزير على إعلاء شأن الأسرة الكروية .