مصر تواجه تركيا وإسرائيل ورومانيا في دور المجموعات لبطولة فيفا لـ"البلاي ستيشن"

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من ٢١ حتي ٢٥ أبريل الجاري ، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق "الوسط" التي تضم كلا من تركيا وإسرائيل ورومانيا.
ويخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
و يفتتح الفريق الممثل لمصر مبارياته بمواجهة تركيا ذهاباً في الخامسة من مساء غد الثلاثاء الموافق ٢١ إبريل، وإياباًفي الساعة ١٧.٤٠.
بينما يلتقي أمام إسرائيل في نفس اليوم ، ذهاباً في الساعة ١٨.٢٠ ، وإياباً في الساعة ١٩.٠٠ بتوقيت القاهرة.
ويختتم الفريق الممثل لمصر مباريات بدور المجموعات بمواجهة رومانيا يوم الأربعاء الموافق ٢٢ إبريل ، في تمام الساعة ١٧.٠٠ ذهابا ، و ١٧.٤٠ إيابا.
وتنص لوائح البطولة التي أعلن عنها "فيفا" إختيار لاعبين فقط لتمثيل كل بلد يشارك في البطولة علي أن يكونأحدهما علي الأقل لاعباً كرة قدم.
ويمثل مصر كل من أحمد حسن ( كوكا ) لاعب اوليمبياكوس اليوناني وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي لكرة القدم ، ورامي سعد المصنف رقم 21 عالميا ، واسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢ عالمياً في لعبه البلاي ستيشن.
ووفقا لنظام بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، فتم تقسيم المشاركين الي ثلاث مجموعات الأولي "الشرقية" يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق ، والثانية "الغربية" يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق ، بينما المجموعة الثالثة "الوسطي" يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقاً.
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