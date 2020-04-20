سانشو يقترب من مانشستر يونايتد

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من الحصول على توقيع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن

مانشستر يونايتد بات قريب من الحصول على توقيع سانشو، بعد أن كثف المفاوضات مع اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأوضحت "مانشستر توصل لإتفاق مع سانشو حول راتبه ومدة التعاقد، ويتبقى فقط لإدارة الشياطين الحمر، إنهاء التفاوض مع بوروسيا دورتموند الذي يسعى للحصول على 100 مليون يورو للتخلي عن اللاعب".