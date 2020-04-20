اتحاد الكرة يبدأ صرف دعم القسمين الثالث والرابع غدا

يبدأ اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنابني، من غد الثلاثاء، في صرف الدعم المالي لأندية القسمين الثالث والرابع من خلال شيكات يحصل عليها مندوبو الأندية. الثالث والرابع من خلال شيكات يحصل عليها مندوبو الأندية. وقرر اتحاد الكرة دعم هذه الأندية خاصة وأنها تعاني ماديا نتيجة توقف النشاط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-١٩.

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