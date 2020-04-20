فيفا بلاي ستيشن: مصر تصطدم بتركيا وإسرائيل ورومانيا، ونجم الأهلي يقود الفريق!

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق الوسط التي تضم كلا من “تركيا وإسرائيل ورومانيا“.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد قرر إرسال دعوة رسمية لمصر في وقت سابق، من أجل المشاركة في البطولة الدولية الإفتراضية، التي تقام بين عدد من الدول واللاعبين عبر لعبة البلاي سيتيشن “أونلاين”، في ظل توقف النشاط الرياضي لكرة القدم بكأفة أنحاء العالم، بعد تفشي فيروس كورونا.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم، على المشاركة في البطولة التي ستشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم إثنين لاعبين كرة قدم احدهم من الدوري المصري وآخر محترف إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020، ووقع الاختيار على نجم الأهلي “أحمد الشيخ” ومهاجم أولمبياكوس اليوناني “أحمد حسن كوكا“، فيما يتواجد لاعبين من خارج الوسط الرياضي الواقعي، وهما “رامي سعد” المصنف ٢١ عالميًا في اللعبة، بالإضافة إلى إسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أن الفريق الممثل لمصر سيبدأ مبارياته بمواجهة تركيا ذهابًا في الخامسة من مساء غد الثلاثاء الموافق ٢١ إبريل، وإيابًا في الساعة ١٧.٤٠.

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بينما يلتقي أمام إسرائيل في نفس اليوم، ذهابًا في الساعة ١٨.٢٠، وإيابًا في الساعة ١٩.٠٠ بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق الممثل لمصر مباريات بدور المجموعات بمواجهة رومانيا يوم الأربعاء الموافق ٢٢ إبريل، في تمام الساعة ١٧.٠٠ ذهابًا، و ١٧.٤٠ إيابًا.

ووفقًا لنظام بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن “أونلاين”، فتم تقسيم المشاركين الي ثلاث مجموعات الأولي “الشرقية” يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق، والثانية “الغربية” يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق، بينما المجموعة الثالثة “الوسطي” يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقًا.