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الامارات | الأهلي المصري يحدد سعر بيع المغربي وليد أزارو

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «لي 360» المغربية أن النادي الأهلي المصري حدد سعر بيع المهاجم المغربي وليد أزارو بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

وقالت الصحيفة إن «الأمور المالية قد تقف عائقاً أمام انتقال وليد أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي بشكل نهائي، خصوصاً أن الأخير استعار خدماته من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية».

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 وكان نادي الاتفاق السعودي أبدى رغبته في شراء عقد أزارو، لكن المطالبات المالية قد تقف عائقاً أمام انتقال اللاعب.

وانضم أزارو إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2017-2018 قادماً من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك مع «الشياطين الحمر» في 89 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 41 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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