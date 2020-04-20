الامارات | الأهلي المصري يحدد سعر بيع المغربي وليد أزارو

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحدد سعر بيع المغربي وليد أزارو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «لي 360» المغربية أن النادي الأهلي المصري حدد سعر بيع المهاجم المغربي وليد أزارو بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

وقالت الصحيفة إن «الأمور المالية قد تقف عائقاً أمام انتقال وليد أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي بشكل نهائي، خصوصاً أن الأخير استعار خدماته من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية».

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وكان نادي الاتفاق السعودي أبدى رغبته في شراء عقد أزارو، لكن المطالبات المالية قد تقف عائقاً أمام انتقال اللاعب.

وانضم أزارو إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2017-2018 قادماً من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك مع «الشياطين الحمر» في 89 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 41 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة.