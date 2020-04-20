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الامارات | نادٍ إنجليزي يستعين بطبيب نفسي لعلاج اللاعبين من عزلة «كورونا»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فولهام الإنجليزي، أحد أندية دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم، سكوت باركر، إن لاعبي فريقه الأجانب يواجهون صعوبة في التعامل مع إجراءات العزل المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع النادي للاستعانة بأخصائي نفسي لمساعدتهم.

وقال باركر لصحيفة «تايمز" البريطانية»: «الأمر في غاية الصعوبة.. تعاقدنا مع أخصائي نفسي، وهو على اتصال باللاعبين، وقد اكتشف أن اللاعبين الأجانب الأصغر سناً هم الأكثر تأثراً بالعزلة».

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا منذ 13 مارس الماضي بسبب الجائحة، وطلب من اللاعبين التزام منازلهم في ظل إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس.

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