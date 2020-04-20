شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» لصحيفة ألمانية: الأهلي ربما يحتل المركز الثاني عشر لو لعب في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تجربته في مصر وما يقال عن عدم الاحترافية للاعبين والأندية المصرية وكذلك قدرة الشياطين الحمر على الوقوف وجهًا لوجه أمام أندية الدوري الألماني.

وقال «فايلر»، في حوار لصحيفة «كيكر» الألمانية إن الانطباع المأخوذ عن قلة الاحترافية في الكرة المصرية ليس صحيحًا، موضحًا: «الفريق لديه مستوى عالى جدًا من الانضباط الذاتي، فقط في بعض النقاط تكون هذه الصورة النمطية عن عدم الانضباط صحيحة لذا فعلك أن تكون مرنًا وعفويًا هنا، هذا ينطبق قبل كل شئ على اللاعبين، لديهم اعتزاز بالنفس وشعور بالفخر عال، خاصة إذا كانوا قد فازوا بالفعل ببضعة ألقاب وبالتالي لهم مكانة معينة».

وأضاف المدرب السويسري أنه عليه التأقلم وألا يكون نفس الشخص في كل مكان، مؤكدًا أن مبادئه تقوم على «الفعل أكثر من الكلام، الصراحة للآخرين ولنفسك، حتى وإن كانت أحيانًا غير مريحة، والدفاع عن وجهة نظرك الشخصية»، مشيرًا إلى أنه بصرف النظر عن الضغط الواقع عليه للنجاح، «من المهم أن تبقى إنسانًا وعادلًا، مؤكدًا أن هذا لا يعني عدم انتقاد نجوم فريقه،»ولكن فقط على قولها بشكل أكثر سرية».

وتابع مدرب الأهلي في حواره مع الصحيفة الألمانية أن انتقاله إلى القاهرة كان سهلًا، وأنه ممتن للغاية وسعيد بهذه التجربة ويستمتع بقدرته على تجربة وجهة نظر مختلفة بين الدولة والناس، «ومن الرائع أن تتعرف على قارة مختلفة وطريقة مختلفة للعيش وكرة القدم هنا».

ومدح المدرب السويسري لاعبيه مؤكدًا أنهم على أعلى مستوى من الناحية البدنية وكذلك الذهنية بينما يفضلون اللعب الهجومي عن الدفاعي، «إلا أنهم تحسنوا بشكل واضح خلال الأشهر القليلة الماضية».

وردًا على سؤال افتراضي عن ما إذا كان الأهلي باستطاعته المنافسة في دوريات أوروبية ولا سيما الدوري الألماني قال «فايلر»: «ربما نحتل المركز الثامن أو الثاني عشر، ولكني لا أعرف لأكن صريحًا، لكني متأكد أنه سيكون من الصعب على أي منافس هزيمتنا»

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