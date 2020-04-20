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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماتيتش يبتعد عن الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
من المقرر أن يبقى نيمانيا ماتيتش مع نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، وذلك وفقاً لما ورد في تقارير صحافية. كان عقد ماتيتش ينتهي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، لكن إدارة النادي الإنجليزي قامت بتفعيل خيار التمديد في عقد الدولي الصربي لموسم إضافي، ليصيح عقد اللاعب مع "الشياطين الحمر" سارياً حتى نهاية موسم 2021 المقبل. وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن خيار انتقال ماتيتش إلى ميلان خلال الميركاتو الصيفي المقبل بات مستبعداً. وأضاف الموقع: "إدارة ميلان حاولت التوقيع مع ماتيتش في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري، لكن بعد رحيل زفنيمير بوبان عن منصب المدير الرياضي للفريق، بات أمر ضم الدولي الصربي مستحيلاً". وأوضح الموقع، أن راتب ماتيتش المرتفع مع مانشستر يونايتد وراء صرف نظر ميلان عن ضمه، إضافة إلى أن المدير التنفيذي للروسونيري، إيفان جازيديس، يميل إلى فكرة التوقيع مع المواهب الشابة أكثر.
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