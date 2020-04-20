شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد : حصلت على 350 الف جنية عقدي مع الأهلي في "شوال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد ، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق ، أنه أول لاعب في عهده يحصل على 350 الف جنية في "شوال" عندما تواجد مع الكابتن عدلى القيعي ومحمد عبد الوهاب من داخل النادى الاهلى مقابل انتقالى للأهلي.

وأضاف خلال اتصال هاتفي، مع سيف زاهر خلال برنامج ملعب on time، على قناة sport 1 on time، قائلا أنا لو بألعب دلوقتي هأمضي ب 25 مليون ، وأعلى لاعب في مصر حاليا لا يستحق 10 مليون جنيه.

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وواصل إبراهيم سعيد حديثه قائلا : مررت بظروف صعبة في الزمالك لتغير 3 رؤساء أندية ومعظم اللاعبين رحلوا ومشكلة الزمالك وقتها لم يكن هناك استقرار اداري .

وتابع سعيد : الأهلى صنع اسمي ولولاه ما لعبت مع الزمالك واختلافي مع الاهلى ماديا لأن كابتن اكرامى هو من تفاوض معى في البرتغال ، وكان الخلاف مع الاهلى مديا وتقديريا واكرامى عرض عليا 250 الف اقل من توقيع عقدي ب 350 الف .