شكرا لقرائتكم شريف عثمان يتصدر التصنيف العالمي لرفع الأثقال البارالمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرالبطل شريف عثمان لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى ، و صاحب السجل الحافل من الميداليات الأوليمبية والعالمية صدارة التصنيف العالمي لرفع الأثقال البارالمبية لجميع اوزان اللعبة فى وزن 59 كجم والتي أصدره الإتحاد الدولي للبورليفتنج وهو تصنيف مستحدث لأول مرة ويصنف اللاعبين بناء علي الأرقام والبطولات التي حصلوا عليها طوال الموسم ، وجاء شريف عثمان في المركز الأول متفوقاً علي جميع اللاعبين في كل الأوزان من مختلف الدول .

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وأبدى عثمان، سعادته ورضاه بهذا التصنيف وأكد أن هذا مجرد بداية لما هو قادم والذي يسعي له بقوة من أجل الفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو للمرة الرابعة على التوالي ، وعبر عن شكره لوزارة الشباب والرياضة الدعم لكل الرياضيين برئاسة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية علي دعمهم المتواصل والحيوي في توفير أوجه الدعم وسبل الراحة لكل الأبطال .

يذكر أن شريف عثمان حقق المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بنيجيريا، وذلك بعدما حصدت رحاب أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات كاس العالم برفع 115 كجم، وفاطمة عمر الفضية و طه عبد المجيد حقق البرونزية.