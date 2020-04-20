شكرا لقرائتكم شادي محمد: أغلى عقد في تاريخى 550 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادى محمد ، نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق ، أن الاهلى كبير ولن يتأثر برحيل أى لاعب وأحمد فتحى لاعب كبير حقق تاريخ كبير مع القلعة الحمراء وبطولات كبيرة .

وأضاف شادي خلال تصال عبر سكايب مع الاعلامى سيف زاهر على قناة اون تايم سبورت 1 ، أن بطولة افريقيا بالنسبة للأهلي هي الفارق ، وتتويج الأحمر بالدوري والكأس والسوبر المحلي بطولات سهلة ، وفكرة الترضية والمبالغة في مطالب اللاعبين المادية ليس له علاقة بالاحتراف .

كما طالب نجم الاهلى السابق، اللاعبين بتنازل 25% من رواتبهم لان البطولات رصيد لا يقدر بثمن ، مضيفا أن تخفيض الرواتب لابد ان يكون دافعا شخصيا من اللاعبين .

وأكد شادى أن الاهلى والزمالك السبب في ارتفاع أسعار اللاعبين ، مؤكدا أن أغلى عقد في تاريخه كان بحوالي 550 الف جنية .