شكرا لقرائتكم شادي محمد: أغلى عقد في تاريخى 550 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال شادى محمد ، نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق ، أن الاهلى كبير ولن يتأثر برحيل أى لاعب وأحمد فتحى لاعب كبير حقق تاريخ كبير مع القلعة الحمراء وبطولات كبيرة .
وأضاف شادي خلال تصال عبر سكايب مع الاعلامى سيف زاهر على قناة اون تايم سبورت 1 ، أن بطولة افريقيا بالنسبة للأهلي هي الفارق ، وتتويج الأحمر بالدوري والكأس والسوبر المحلي بطولات سهلة ، وفكرة الترضية والمبالغة في مطالب اللاعبين المادية ليس له علاقة بالاحتراف .
كما طالب نجم الاهلى السابق، اللاعبين بتنازل 25% من رواتبهم لان البطولات رصيد لا يقدر بثمن ، مضيفا أن تخفيض الرواتب لابد ان يكون دافعا شخصيا من اللاعبين .
وأكد شادى أن الاهلى والزمالك السبب في ارتفاع أسعار اللاعبين ، مؤكدا أن أغلى عقد في تاريخه كان بحوالي 550 الف جنية .
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