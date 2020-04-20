شكرا لقرائتكم كروجر : الأهلي والزمالك مثل بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في المانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شبه الألماني مايكل كروجر ، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، والمقاولون العرب، الأهلي والزمالك مثل فريقي بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في المانيا.

وأضاف خلال اتصال عبر سكايب مع سيف زاهر خلال برنامج ملعب on time، على قناة sport 1 on time، أن الأهلى والزمالك أفضل فريقين في مصر، وأن الفوز عليهما بمثابة شيء مستحيل وكان لدى المصري فريق جيد .

وواصل تمكنا من الفوز على الأهلي بضربات الترجيح في قبل نهائي الكأس وكان قتال كبير.

قال الألماني مايكل كروجر ، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، والمقاولون العرب، تتويجي بكأس مصر مع المصري من أعظم انجازاتى

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وأضاف أن الجميع يعانى في المانيا بسبب كورونا والحياة ستعود لطبيعتها قريبا .

وواصل كروجر قائلا : المصري لن ينسي الفوز معى بكأس مصر مدي الحياة

وأتذكر أشياء عظيمة مع الجماهير قضينا 7 ساعات في الطريق وذهبنا للاستاد وكان بانتظارنا الاف المشجعين وكنا نريد ان يشاهدوا الكاس ولكنهم كانوا كثيرين جدا ، ورايت احتفالات لا تصدق .