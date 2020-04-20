شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحيل أزمة الأهلى وعبد الله السعيد لمحكمة جنوب القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إرسال رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على النادى الأهلي بخصوص شكواه ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز إلى مركز ترجمة معتمد في محكمة جنوب القاهرة، بهدف ترجمة خطاب الفيفا بشكل دقيق وغلق الباب أمام أي جدل قد يحدث الأيام المقبلة عن هذه الأزمة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، أنه رغم التأكد من قرار فيفا برفض شكوى الأهلى فى القضية، إلا ان اللجنة الخماسية رأت إحالة الخطاب إلى مركز معتمد بمحكمة جنوب القاهرة من أجل ترجمته بدقة، وإخطار الأهلى بنتيجة الترجمة وعدم أحقية اتحاد الكرة فى نظر القضية وأنه لم يعد أمامه سوى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

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