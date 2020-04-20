شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: كنت بأكل "سميط ودقة" ولعبت للاهلى 4 سنين بـ 100 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد ، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق ، لاعبين الكرة حاليا يدخنون الشيشة وفيه حرية شخصية في السهر ، مضيفا أن ثلاثة ارباع لاعبى مصر لا يغادرون المقاهى حاليا .

وأضاف خلال اتصال هاتفي، مع سيف زاهر خلال برنامج ملعب قناة sport 1 on time، قائلا كنت بأكل "سميط ودقة" ولعبت للاهلى 4 سنين بـ 100 جنيه.

واصل سعيد حديثه قائلا : أن المستويات متقاربة حاليا وأبو تريكة كان مستواه فارق في عهدى مؤكدا أن الاهلى والزمالك الأعلى فنيا حاليا ويقدمون مستويات طيبة وجيدة ونفتقد عودة الجماهير ومتعة الكرة .

قال إبراهيم سعيد ، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق ، أنه أول لاعب في عهده يحصل على 350 الف جنية في "شوال" عندما تواجد مع الكابتن عدلى القيعي ومحمد عبد الوهاب من داخل النادى الاهلى مقابل انتقالى للأهلي.

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وأضاف أنا لو بألعب دلوقتي هأمضي ب 25 مليون ، وأعلى لاعب في مصر حاليا لا يستحق 10 مليون جنيه.

وواصل إبراهيم سعيد حديثه قائلا : مررت بظروف صعبة في الزمالك لتغير 3 رؤساء أندية ومعظم اللاعبين رحلوا ومشكلة الزمالك وقتها لم يكن هناك استقرار اداري .

وتابع سعيد : الأهلى صنع اسمي ولولاه ما لعبت مع الزمالك واختلافي مع الاهلى ماديا لأن كابتن اكرامى هو من تفاوض معى في البرتغال ، وكان الخلاف مع الاهلى مديا وتقديريا واكرامى عرض عليا 250 الف اقل من توقيع عقدي ب 350 الف .