شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: كنت بأكل "سميط ودقة" ولعبت للاهلى 4 سنين بـ 100 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد ، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق ، لاعبين الكرة حاليا يدخنون الشيشة وفيه حرية شخصية في السهر ، مضيفا أن ثلاثة ارباع لاعبى مصر لا يغادرون المقاهى حاليا .
وأضاف خلال اتصال هاتفي، مع سيف زاهر خلال برنامج ملعب قناة sport 1 on time، قائلا كنت بأكل "سميط ودقة" ولعبت للاهلى 4 سنين بـ 100 جنيه.
واصل سعيد حديثه قائلا : أن المستويات متقاربة حاليا وأبو تريكة كان مستواه فارق في عهدى مؤكدا أن الاهلى والزمالك الأعلى فنيا حاليا ويقدمون مستويات طيبة وجيدة ونفتقد عودة الجماهير ومتعة الكرة .
قال إبراهيم سعيد ، لاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق ، أنه أول لاعب في عهده يحصل على 350 الف جنية في "شوال" عندما تواجد مع الكابتن عدلى القيعي ومحمد عبد الوهاب من داخل النادى الاهلى مقابل انتقالى للأهلي.
وأضاف أنا لو بألعب دلوقتي هأمضي ب 25 مليون ، وأعلى لاعب في مصر حاليا لا يستحق 10 مليون جنيه.
وواصل إبراهيم سعيد حديثه قائلا : مررت بظروف صعبة في الزمالك لتغير 3 رؤساء أندية ومعظم اللاعبين رحلوا ومشكلة الزمالك وقتها لم يكن هناك استقرار اداري .
وتابع سعيد : الأهلى صنع اسمي ولولاه ما لعبت مع الزمالك واختلافي مع الاهلى ماديا لأن كابتن اكرامى هو من تفاوض معى في البرتغال ، وكان الخلاف مع الاهلى مديا وتقديريا واكرامى عرض عليا 250 الف اقل من توقيع عقدي ب 350 الف .
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