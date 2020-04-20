شكرا لقرائتكم شريف إكرامي الحارس الأول لبيراميدز في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني تأكيداً بأنه سيصبح الحارس الأول ببيراميدز بعد انتقاله اليه بداية من الموسم المقبل، عقب اعلان رحيله عن القلعة الحمراء، بعد عدم توصله لإتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده.

وأكد مسئولو بيراميدز لإكرامي أن موقعه في التشكيلة الأساسية محفوظ، خاصة وأن عدم المشاركة كان أحد أهم أسباب رحيله عن الأهلي، وذلك بغض النظر عن بقاء أحمد الشناوى من عدمه أو التعاقد مع محمد عواد من عدمه.

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وتلقى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، اتصالاً هاتفياً من أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، أكد له خلالها أنه سيكون ضمن حساباته الفنية، بمجرد الانتقال لناد والحصول على فرصة اللعب داخله، مؤكداً له أن عدم مشاركته في الأهلي خلال الفترة الماضية يعد السبب الرئيسي وراء استبعاده.

وأكد أيمن طاهر لإكرامي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري يثق في قدراته الفنية والبدنية، وأنه سيكون خير داعم للفراعنة بعد حصوله على فرصة اللعب في أي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

وتلقى شريف اكرامي عدداً من العروض المحلية والخارجية منذ إعلانه الرحيل عن الأهلي وفشل جلسة تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويدخل بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع شريف اكرامي للحصول على توقيعه ليلحق بزميله أحمد فتحي الذي أنضم لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي.