كروجر: تتويجي بكأس مصر مع المصري من أعظم إنجازاتي

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جدة - عمرو شويل قال الألماني مايكل كروجر ، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، والمقاولون العرب، تتويجي بكأس مصر مع المصري من أعظم انجازاتى
وأضاف خلال اتصال عبر سكايب مع سيف زاهر خلال برنامج ملعب on time، على قناة sport 1 on time، أن الجميع يعانى في المانيا بسبب كورونا والحياة ستعود لطبيعتها قريبا .
وواصل كروجر قائلا : المصري لن ينسي الفوز معى بكأس مصر مدي الحياة
وأتذكر أشياء عظيمة مع الجماهير قضينا 7 ساعات في الطريق وذهبنا للاستاد وكان بانتظارنا الاف المشجعين وكنا نريد ان يشاهدوا الكاس ولكنهم كانوا كثيرين جدا ، ورايت احتفالات لا تصدق .
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