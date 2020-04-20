شكرا لقرائتكم أزمة جديدة فى اتحاد الكرة.. مواليد 99 قنبلة الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الجديد، وفقا للائحة التى تسلمتها الأندية مطلع الموسم الحالى، ظهرت على السطح أزمة جديدة تتمثل فى مصير مواليد لاعبى 99 وموقفهم من القيد فى القوائم الجديدة وهو ما قد يتسبب فى صدام جديد بين الاندية وعلى رأسها الأهلى والزمالك من ناحية، واتحاد الكرة من ناحية أخرى.

فاتحاد الكرة لم يحسم حتى الأن موقف مسابقة 99 سواء بإقامتها أو إلغائها، وهو ما يجعل الأندية فى ورطة فى حالة الالغاء وخاصة الأهلى والزمالك اللذين يضمان عددا من اللاعبين مواليد 99 أبرزهم عمار حمدى فى الأهلى وإمام عاشور ومحمد صبحى فى الزمالك، وهو ما قد يدفع القطبين للاستغناء عنهم فى حالة قرار اتحاد الكرة بقيدهم فى القائمة وليس كناشئين.

ويحسم اتحاد الكرة مصير مسابقات الناشئين مع اللائحة الجديدة للقيد التى سيتم إعدادها نهاية الموسم الجارى، وقبل فتح القيد للموسم الكروى الجديد 2020 -2021.. وتسود حالة من الغموض حول مصير مسابقة 99 فى الموسم المقبل، حيث سيترتب عليها موقف اللاعبين مواليد 99 من القيد فى قوائم الأندية، سواء بقيدهم تحت السن ناشئين فى حال استمرار المسابقة، أو قيدهم ضمن القائمة مع باقى اللاعبين فى حال إلغاء المسابقة كما حدث فى مسابقة 97 الموسم الجارى.

فى السياق ذاته، أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم قيد اللاعب السورى فى قوائم الأندية المصرية كلاعب أجنبى اعتبارا من الموسم المقبل، بعد انتهاء المهلة التى منحها اتحاد الكرة للأندية لحين انتهاء التعاقد مع اللاعبين السوريين لمدة 3 سنوات.

وكانت الأندية المصرية تعاقدت مع عدد من اللاعبين السوريين خلال المواسم الثلاثة الأخيرة أبرزهم عبد الله الشامى فى الأهلى، ومؤيد العجان فى الزمالك، ولم يترك الثنائى أى بصمة رحلا سريعا من القطبين.

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فى السياق ذاته، أوضح مسئولو الجبلاية أنه لا مساس باعتبار اللاعب الفلسطينى فى الدورى المصرى على أنه لاعب محلى فى الموسم المقبل، خاصة أن الأمر سارى منذ قديم الأزل ولا يوجد ما يستدعى تغييره فى السنوات المقبلة.

ويضم الدورى المصرى لاعبين اثنين فقط من فلسطين هما محمود وادى فى المصرى البورسعيدى، وحامد حمدان لاعب طنطا حاليا وبيراميدز والأهلى السابق.

من ناحية أخرى، أخطر اتحاد الكرة الأندية مطلع الموسم الجارى باللائحة الخاصة بقيد اللاعبين، وتنص على أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الموافقة على مد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الجديد، لاسيما بعد طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، مد القرار فى الموسم الجديد، لسببين الأول هو غموض مصير الدورى الحالى الذى تم تعليقه حاليا، والثانى هو منح الأندية مهلة لحين تسويق اللاعبين، لاسيما أنهم يرتبطون بعقود سارية مع الأندية لأكثر من موسم.

ويضم الأهلى والزمالك أكثر من لاعب من شمال أفريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد أزارو المعار حاليا للاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.. وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وعدم تحديد موعد نهائى لها بسبب انتشار فيروس كورونا يقرب قرار التمديد لمدة 3 أشهر.