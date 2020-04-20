السعودية تقتحم الدوري الإنجليزي من بوابة نادي نيوكاسل

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن صندوق الاستثمار العام السعودي قد استحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن اتفاقًا تم بين صندوق الاستثمار من جانب، ومايك آشلي مالك نيوكاسل، من جانب آخر، يتضمن حصول الصندوق على 80% من أسهم النادي، على أن تمتلك أماندا ستافيلي 10%، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى الأخوان روبين.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن الأمر تخطى كونه مجرد اتفاق، بل وصل إلى أن صندوق الاستثمار أوفى بوعوده، وأودع 300 مليون جنيه إسترليني في حساب آشلي.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توقيع كل الأوراق الرسمية بين الطرفين، بعدما تم الاتفاق على كل البنود، في انتظار فقط أن توافق رابطة الدوري الإنجليزي على الصفقة، في إجراء روتيني .

جدير بالذكر أن آشلي يمتلك نادي نيوكاسل منذ عام 2007، لكن وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإنه تعرض في الآونة الأخيرة إلى انتقادات جماهيرية عنيفة، بعدما عانى الفريق الأول من هبوط في المستوى، وفشل في تحقيق النتائج الإيجابية، والمراكز المتقدمة في جدول البريميرليج.

وكانت الصحيفة قد ألمحت إلى أن مايك آشلي، مالك نيوكاسل، يلتقي بشكل دوري ممثلي صندوق الاستثمار السعودي، في منزله بولاية ميامي الأمريكية.