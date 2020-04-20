شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يصرف مستحقات لاعبى الكرة غدا.. وينفى "تسريح" موظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصرف إدارة نادى الترسانة غدا مستحقات لاعبى الكرة عن شهر أبريل، وفقا لعقودهم التى تحدد صرف جزء من المستحقات فى شكل رواتب شهرية.

وأكد محمد سالم، عضو مجلس الترسانة، أن هناك التزاماً من إدارة النادى بصرف كافة المستحقات للاعبين والأجهزة الفنية ومراعاة الظروف التى تمر بها البلاد والعالم مع انتشار فيروس كورونا .

وكشف عضو مجلس الشواكيش عن تمسك مجلس الإدارة، برئاسة طارق سعيد، بالحفاظ على جميع العاملين بالنادى وعدم المساس بهم، نافيا كل الشائعات التى تم تداولها بعض المغرضين على السوشيال ميديا عن تخفض أو فصل أى موظف بالأمن أو غيرها من الإدارات بقلعة الشواكيش.

صرف إدارة نادى الترسانة الرواتب الشهرية للعاملين والمدربين فى شكل مراحل على دفعات منعا للتجمعات والزحام.

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وصرف مجلس إدارة الترسانة مرتبات شهر مارس لمدربى قطاع الناشئين بالنادى بعد توقفهم عن العمل منذ منتصف شهر مارس الجارى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل بجميع أنحاء العالم، وقيام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية من أجل حصره فى مصر.

كما قام مجلس إدارة الترسانة بصرف نصف مرتب للجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة شاكر عبد الفتاح، مع الإبقاء على موقف اللاعبين حتى معرفة الموقف النهائى للمسابقة سواء باستكمالها أو إلغائها.

كان مسئولو الترسانة قد قرروا منح جميع العمال والموظفين راحة حتى منتصف أبريل بناء على قرار مجلس الوزراء.

ويحتل الترسانة حاليا المركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وأصبح يحتاج لمعجزة للبقاء بدورى القسم الثانى، خاصة فى ظل إصرار اللجنة الخماسية على تطبيق دورى المحترفين وهبوط خمسة فرق من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمظاليم.