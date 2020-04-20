شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم فى زمن كورونا.. نور الشربينى: ما بحبش الفسيخ والرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج وبطلة العالم لسيدات الاسكواش، عن كواليس الاحتفال بيوم شم النسيم فى منزلها، فى ظل حظر كورونا وتوقف النشاط الرياضى بسبب الوباء العالمي.

وقالت نور الشربينى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "أقضى اليوم مع عائلتى وحيواناتى الأليفة سيمبا وبيلا وكوكو، أتدرب بعض الوقت للحفاظ على اللياقة".

وأضافت نور الشربينى، "ما بحبش الفسيخ والرنجة إطلاقاً، وباكل أى حاجة تانية فى شم النسيم".

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائى المصري، رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

كانت البطولة الثالثة وهى الأكبر بطولة أمريكا المفتوحة والتى توج بها على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً فى منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

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ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه فى نهائى البطولة الأولى على مواطنه على فرج والثانية على محمد الشوربجي.

وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتى كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتى أقيمت فى ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلى موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم فى لعبة واحدة.

وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد لشوربجى بآخر بطولة فى الموسم قبل التوقف وهى بطولة كنارى كلاسيك بعد تغلبه فى المباراة النهائية على على فرج، وتغلبت هانيا الحمامى فى آخر بطولات الموسم على نور الشربينى فى مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.