شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ غدا صرف الدعم المالى للأندية قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الجبلاية ستبدأ غدا الثلاثاء فى صرف الدعم المالى المخصص لأندية القسم الثانى والثالث والرابع، بحيث تحصل جميع الأندية على الشيكات قبل شهر رمضان المعظم.

وأوضح وليد العطار أنه يتواصل مع رؤساء جميع الأندية حاليا، من أجل تحديد مواعيد استلام الشيكات من مقر اتحاد الكرة، بناء على قرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى للوقوف بجانب الأندية فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى على خلفية أزمة فيروس كورونا.

على صعيد متصل، أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الأيام المقبلة ستشهد التواصل مع أندية الجمعية العمومية، وكذلك أندية الدورى الممتاز، للتعرف على رأيهم فى مقترحات لائحة النظام الأساسى قبل تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أو موقفهم بشأن عودة المسابقات هذا الموسم، بهدف الوصول إلى صيغة مشركة على أن تتم هذه الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس. Advertisements من ناحية أخرى بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط. وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى، على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث. كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، على تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎ % بناءً على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضى الكروى بعد تخطى البلاد لتلك الظروف الصعبة. وعلى نفس الوتيرة، قرر جهاز المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى المساهمة فى دورهم المجتمعى بكفالة 500 أسرة فى مبادرة "تحدى الخير" و100 أسرة فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التى تمر بها البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.

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