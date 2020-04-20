شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى حارس بيراميدز الأول فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى تأكيداً بأنه سيصبح الحارس الأول ببيراميدز بعد انتقاله إليه بداية من الموسم المقبل، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء، بعد عدم توصله لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده.

وأكد مسئولو بيراميدز لإكرامى أن موقعه فى التشكيلة الأساسية محفوظ، خاصة أن عدم المشاركة كان أحد أهم أسباب رحيله عن الأهلى، وذلك بغض النظر عن بقاء أحمد الشناوى من عدمه أو التعاقد مع محمد عواد من عدمه.

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وتلقى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، اتصالاً هاتفياً من أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، أكد له خلالها أنه سيكون ضمن حساباته الفنية، بمجرد الانتقال لناد والحصول على فرصة اللعب داخله، مؤكداً له أن عدم مشاركته فى الأهلى خلال الفترة الماضية السبب الرئيسي وراء استبعاده.

وأكد أيمن طاهر لإكرامي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري يثق في قدراته الفنية والبدنية، وأنه سيكون خير داعم للفراعنة بعد حصوله على فرصة اللعب في أي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

وتلقى شريف إكرامي عدداً من العروض المحلية والخارجية منذ إعلانه الرحيل عن الأهلي وفشل جلسة تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويدخل بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع شريف اكرامي للحصول على توقيعه ليلحق بزميله أحمد فتحي الذي أنضم لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي.