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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 20 أبربل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يستقر علي ترحيل كأس مصر للموسم المقبل، "البند الثامن" يمنع اتحاد الكرة من التدخل فى أزمة الأهلى وعبد الله السعيد .

اتحاد الكرة يستقر علي ترحيل كأس مصر للموسم المقبل

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على ترحيل مسابقة كأس مصر هذا الموسم ليتم إقامتها قبل انطلاق الموسم الجديد فى ظل صعوبة اقامتها هذا الموسم نظرا لتعليق النشاط الرياضى حاليا.

"البند الثامن" يمنع اتحاد الكرة من التدخل فى أزمة الأهلى وعبد الله السعيد

أرجع اتحاد الكرة، سبب عدم أحقيته فى التدخل فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى إلى البند الثامن من العقد، الثلاثى المبرم بين اللاعب والأهلى وأهلى جدة السعودى والذى ينص على أنه حال نشوب أى نزاع فإن الفيفا هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الفصل فى هذا النزاع.

موسيمانى أكبر العقبات فى صفقة انتقال نجم صن داونز للأهلى

يعد بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى هو أكبر العقبات فى صفقة انتقال الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم فريقه للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

الزمالك يضع شرطًا أمام الصفقات الجديدة قبل انتقالات الموسم المقبل

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وضع مسؤولو الزمالك شرطًا قبل الدخول فى المفاوضات الرسمية حول الصفقات الجديدة، بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه قبل إجراء التفاوض الرسمى مع ناديه، لتجنب المزايدات المختلفة فى الصفقات.

اتحاد الكرة: ليس من حقنا التدخل فى أزمة الأهلى وعبد الله السعيد

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية ليس من حقها التدخل فى النزاع القائم بين الأهلى وعبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، بسبب بنود العقد الثلاثى الموقع بين الأهلى المصرى وأهلى جدة واللاعب، والذى ينص على أنه فى حال نشوب أى نزاع فالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الجهة الوحيدة التى يحق لها التدخل لحل النزاع.

اتحاد الكرة يفاوض مدربى المنتخبات الوطنية لتخفيض الرواتب الشهرية

بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.

كارتيرون يكشف رغبته فى دعم الفريق الأول من قطاع ناشئين الزمالك

كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الزمالك، لجهازه المعاون عن رغبته فى انتقاء مجموعة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة لدعم بها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك.