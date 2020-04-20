شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان يعتلى صدارة التصنيف العالمى لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البطل شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، فى وزن 59 كجم، وصاحب السجل الحافل من الميداليات الأوليمبية والعالمية صدارة التصنيف العالمى لرفع الأثقال البارالمبية لجميع أوزان اللعبة، والتى أصدره الاتحاد الدولى للبورليفتنج وهو تصنيف مستحدث لأول مرة ويصنف اللاعبين بناء على الأرقام والبطولات التى حصلوا عليها طوال الموسم، وجاء شريف عثمان في المركز الأول متفوقاً علي جميع اللاعبين في كل الأوزان من مختلف الدول.

وأبدى عثمان سعادته ورضاه بهذا التصنيف وأكد أنه مجرد بداية لما هو قادم والذى يسعى له بقوة من أجل الفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو للمرة الرابعة على التوالى، وعبر عن شكره لوزارة الشباب والرياضة الدعم لكل الرياضيين برئاسة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية علي دعمهم المتواصل والحيوي في توفير أوجه الدعم وسبل الراحة لكل الأبطال.

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يذكر أن شريف عثمان حقق المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بنيجيريا، وذلك بعدما حصدت رحاب أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات كاس العالم برفع 115 كجم، وفاطمة عمر الفضية و طه عبد المجيد حقق البرونزية.