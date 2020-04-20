شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يرشح صلاح محسن ولاعبا آخر لتدعيم هجوم الأهلي بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، لاعب النادى الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر بحاجة لتدعيم خط هجومه بشدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم اقتناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمستوى وليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودي.

وقال أحمد بلال، فى تصريحات لـ"سوبر كورة"، إن الأهلى يحتاج إلى عودة صلاح محسن مهاجم الفريق المعار إلى سموحة، نظراً لأنه يجيد اللعب كمهاجم صريح بالإضافة إلى قدرته على شغل مركز الجناح الهجومى أيضًا.

كما رشح أحمد بلال مهاجما آخر لمزاملته صلاح محسن فى خط هجوم الأهلى خلال الموسم المقبل.

لمعرفة اللاعب الذى رشحه بلال عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

Advertisements

ويعانى الأهلى من نقص عددى فى المهاجم الصريح، حيث إنه لا يمتلك حاليا سوى الثنائى مروان محسن والسنغالى إليو بادجي.

ويحاول مسئولو الأهلى استغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعادة البعض الآخر بناء على رغبة فايلر مثل محمد شريف المعار إلى إنبى والذى أصبحت حظوظ عودته كبيرة جداً بعد أن نال إعجاب المدرب السويسري.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.