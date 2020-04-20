شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تناول الفسيخ للرياضيين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط أعياد شم النسيم منذ قدماء المصريين وحتى الآن بتناول المأكولات المالحة، مثل الفسيخ والرنجة وغيرها من الأسماك، ويعشق الكثير من المصريين هذه المأكولات فى شم النسيم، بالرغم من علمهم بمدى خطورتها على صحتهم، ولا يختلف الرياضيون ولاعبو كرة القدم عن غيرهم، فنجد بعضهم يأكلون الفسيخ والرنجة فى شم النسيم، حتى وصل الأمر إلى تناولها فى معسكرات البطولات كنوع من المحافظة على عادات المصريين فى هذا اليوم .

ويرصد الخليج 365 أضرار أكل الفسيخ على الرياضيين، وفقا لما أكده طارق سليمان طبيب المنتخب السابق فى التقرير التالى :

- اضطرابات المعدة والأمعاء .

- زيادة الأملاح .

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- زيادة الصوديوم .

- اللجوء إلى شرب كميات كبيرة من المياه تعمل على ثقل الجسم .

- حمل على العضلات .

زيادة احتمالات الإصابة بالنزلات المعوية .

كما نصح طبيب المنتخب الرياضيين تنازل كمية قليلة فقط من الرنجة كمقبلات مع الطعام و عدم شرب مياه أو شاى عقب تناول المأكولات المالحة مباشرة.