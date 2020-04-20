شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: ندرس إنشاء صندوق لدعم الرياضيين والعاملين فى المجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، الدور الكبير لجمعية اللاعبين المحترفين، برئاسة مجدى عبد الغنى، فى تقديم الدعم المادى للاعبى كورة القدم بدرجاته المختلفة، فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا التى أثرت على جميع مناحى الحياة عالميا.

وأوضح صبحي بأن الوزارة تسعى لدعم المنظومة الرياضية بشكل كامل فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر، لافتا إلى أن الدولة فى ظل قيادتها السياسية لا تبخل فى تقديم كافة أنواع الدعم لشباب مصر داخليا وخارجيا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بحضور محمد دياب المستشار القانونى لوزير الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة- رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير. تناول اللقاء دراسة دعم لاعبى كورة القدم بأندية القسم الثاني، الثالث، والرابع، وذلك نظرا لتوقف النشاط الرياضى الكروى وفق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كرونا المستجد.

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واختتم وزير الرياضة بأن الوزارة تقوم بدورها المجتمعى والخدمى على مستوى القطاعين الشبابى والرياضي، خصوصا وقت الأزمات، موضحا بأن هناك مساعى حثيثة لإنشاء صندوق خاص للرياضيين والعاملين فى المجال الرياضى والأندية الصحية حتى يكون داعما لهم فى الازمات وذلك وفقا لأحكام القانون رقم "٥٤" لسنة ١٩٧٥ بشأن صناديق التأمين الخاصة.

وفى المقابل أشاد مجدى عبدالغنى بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجميعة اللاعبين المحترفين مؤكدا على أن الدعم المقدم من جانب الجمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للاعبى دورى القسم الثانى والثالث والرابع فى مصر هو بداية التعاون المثمر بين الجمعية والوزارة لرفعة شأن الكرة المصرية.

وقال عبدالغنى ان الجمعية بكامل إمكانياتها تضع نفسها فى خدمة وزارة الشباب والرياضة من أجل العبور من محنة مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " فى الوقت الحالى .

وأبدى عبدالغنى إعجابه بالإدارة الإحترافية لوزير الشباب والرياضة للمنظومة الرياضية فى أجواء كورونا وما قبلها من إدارة الملفات الشائكة بما لا يخالف القوانيين واللوائح، مشددا على أن الفكر هو بداية أى مشروع ناجح فى العالم، مشيرا إلى ان التعاون مع الوزارة سيكون نواة لدعم كل لاعب كرة مصرى حالى وسابق فى السنوات المقبلة فى ظل حرص الوزير على إعلاء شأن الأسرة الكروية .