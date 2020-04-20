شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإسرائيل فى مجموعة واحدة ببطولة فيفا للبلاى ستيشن بمشاركة كوكا والشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دورة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للبلاى ستيشن عن وقوع منتخب مصر مع تركيا وإسرائيل ورومانيا وافق أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، على المشاركة فى بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية التى ستنطلق 21 أبريل الجارى بعد مخاطبته من قبل اتحاد الكرة عن طريق المشرف على الملف حمادة سمير زاهر.

واعتذر تريزيجيه عن المشاركة فى البطولة ليتأكد مشاركة أحمد كوكا بالإضافة إلى أحمد الشيخ لاعب الأهلى، ولاعبين ممارسين للعبة خارج الوسط الكروى هما رامى سعد وإسلام سامى. وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيخصص دخل بطولة البلاى ستيشن المقرر انطلاقها يوم 20 أبريل الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البطولة تشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم إثنين لاعبين كرة قدم سواء فى الدورى المصرى أو محترفين إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020، وتم الاستقرار على لاعبين أحدهما يحتل المركز 25 عالميا فى تصنيف لعبة فيفا 2020 للبلاى ستيشن.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن سبب اختيار الثنائى تريزيجيه وأحمد الشيخ بعد معرفة مسئولى الجبلاية أنهما مميزان فى لعبة البلاى ستيشن بعد سؤال عدد من اللاعبين.