شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم فى زمن كورونا.. رضا عبد العال: ما بحبش السمك ما بالك بالفسيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أنه لا يمتلك ذكريات مع شم النسيم، فى الوقت الذى يعتبر فيه السمك من الأكلات التى لا يحبها.

وقال عبد العال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "ماليش ذكريات مع شم النسيم، لأنى مبحبش السمك أصلا ما بالك بقى بالفسيخ والسردين والرنجة وكمان البصل الأخضر، يالطيف، ولا ليا فى الفسح ولا الخروج".

وأضاف عبد العال، "مفيش مرة احتفلت لا مع اللعيبة ولا أصحابى حتى أولادى طالعين زيى".

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وكان رضا عبد العال رضا عبد العال قد تحدث عن اللاعبين الأجانب الأفضل من وجهة نظره فى الدورى المصرى خلال الفترة الحالية وقال، إن الدورى المصرى لا يمتلك محترفين متميزين سوى جونيور أجايى وعلى معلول فى الأهلى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى فى الزمالك، قائلا، "والباقى كله بلح".

وأضاف عبد العال أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى بداية من الموسم المقبل صائب جدا، موضحاً أنه سيساهم فى ظهور مهاجمين جدد، وهو ما يصب فى صالح المنتخب خلال السنوات المقبلة.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.