محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
تستعد أندية دوري الدرجة الأولى الألماني للجوء إلى أطباء نفسيين، من أجل تأهيل لاعبيهم لخوض المباريات في غياب الجماهير خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت تمديد الحظر على جميع التجمعات البشرية الكبرى حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وهو ما يعني أن عودة منافسات كرة القدم قبل هذا الموعد، ستكون دون حضور جماهيري.
وتبعًا لشبكة "ESPN" بدأت أندية "بوندسليجا" بالفعل في التواصل مع أطباء نفسيين، من أجل مساعدة اللاعبين على خوض المباريات وسط مدرجات فارغة، بعدما كانت الملاعب الألمانية تتمتع بأفضل معدلات الحضور الجماهيري في أوروبا.
وبلغ متوسط الحضور الجماهيري لمواجهات بوندسليجا 43 ألف متفرج أسبوعيًا في المواسم الأخيرة، بينما بلغ في ناديي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند مجتمعين 150 ألف متفرج أسبوعيًا.
وكان ماركوس سودر رئيس حكومة إقليم بافاريا الألماني قد أكد أن منافسات كرة القدم من الممكن جدًا أن تعود خلال الأسابيع المقبلة، رغم إجراءات العزل المتبعة في البلاد.
وتوقفت منافسات كرة القدم تباعًا في الدول الأوروبية بالنصف الأول من شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر أندية ألمانيا تلجأ بـ"الطبيب النفسي" لتأهيل اللاعبين للعب بدون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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