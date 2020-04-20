فايلر يتحدث عن.. تجربته في مصر.. وماذا لو كان الأهلي خصما في "بوندسليجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عن تجربته التدريبية في مصر، وكيفية التأقلم عليها، إلى جانب رأيه في وضع الفريق الأحمر إذا ما كان يشارك في أحد الدوريات الأوروبية مثل الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتولى فايلر المهمة التدريبية للأهلي قبل حوالي 8 أشهر، ونجح في قيادة الفريق الأحمر لاعتلاء قمة الدوري المصري برصيد 49 نقطة دون هزيمة واحدة، كما نجح في الفوز ببطولة السوبر ضد الزمالك موسم 2018/2019، كما حسم تأهل الفريق إلى منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال حوار أجراه المدرب السويسري مع صحيفة "كيكر" الألمانية في نسختها الورقية ونقلت تفاصيله صحيفة "fussballeck" قال فايلر: "عليك أن تكون مرنا وعفويا بشكل كبير هنا، وينطبق هذا على التعامل مع اللاعبين بشكل خاص، الفريق يتمتع بقدر كبير من الانضباط الذاتي".

وأضاف: "يجب عليك التكيف مع الوضع الجديد، لا يمكنك أن تكون ما أنت عليه في كل مكان، افعل أكثر مما تتكلم، كن صادقا مع الآخرين ومع نفسك حتى لو كان ذلك في بعض الأحيان غير مريح".

Advertisements

وتابع: "على الرغم من الضغوط لتحقيق النجاح فمن المهم أن تبقى انسانا عادلا، وهذا ليس معناه أن تبعد اللاعبين عن مرمى الانتقادات، لكن عليك فقط نقلها إليهم بشكل أكثر سرية".

يضيف مدرب أندرلخت السابق: "ممتن للغاية بتواجدي هنا وسعيد بتلك التجربة، أتمتع بالعيش في قارة مختلفة، طريقة حياة مختلفة، كرة قدم مختلفة، إلى جانب رؤية نهج مختلف سواء كان بالبلد أو الشعب".

يواصل فايلر حديثه: "اللاعبون هنا على مستوى رياضي جيد، عقليتهم مميزة، يفضلون اللعب بطريقة هجومية أكثر من الدفاعية".

وبسؤاله عما إذا كان الأهلي يمكن أن يتواجد في إحدى الدوريات الأوروبية مثل "بوندسليجا" فكيف سيكون وضعه قال فايلر: "لأكون صادقا لا أعرف، قد نكون في أحد المراكز من الثامن إلى الثاني عشر، ولكن ما أنا متأكد منه أنه سيكون من الصعب هزيمتنا أمام أي خصم".