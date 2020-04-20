كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن الجبلاية غير معني على الإطلاق بالنظر في القضية المرفوعة من النادي الأهلي ضد لاعبه السابق، عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز والتي يطالب فيها بالحصول على قيمة الشرط الجزائيفي العقد المبرم.
أًوضح المصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، كان واضحا في قراره الخاص بالقضية ورفضها بشكل كامل ونهائي والقضية انتهت تماما بقرار الاتحاد الدولي ولميكلف نظيره المصري بالنظر فيها كما أشيع.
أضاف المصدر بأن قرار الفيفا كذلك ألزم النادي الأهلي بدفع ١٥ ألف فرنك سويسري إضافة إلى ٥ آلاف سددها بالفعل كمصاريف للدعوى القضائية التحكيمية، وبالتالي فإن اتحاد الكرة غير معني مطلقا بالقضية ولن ينظر فيها خاصة وأن قرار الفيفا نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات- مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة غير معني بالنظر في دعوى الأهلي ضد عبد الله السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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