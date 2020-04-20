مستند.. هل أضاع الأهلي حقه في شكوى عبدالله السعيد بالبند الرابع

تنشر "الوفد"، البند الرابع في العقد الثلاثي بين الأهلي وأهلي جدة وعبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، أثناء انتقال اللاعب من القلعة الحمراء للنادي السعودي.
وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن هذا البند يهدد بضياع حق الأهلي في شكوى السعيد، لأنه يتضمن عدم جواز بيع اللاعب، أو إعارته لأي نادٍ في مصر، وماحدث أن اللاعب فسخ عقده مع أهلي جدة، ثم انتقل إلى بيراميدز، ولم يتم انتقاله عن طريق البيع أو الإعارة.
وجاء البند الرابع كالآتي:
"اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز إعادة بيع اللاعب، أو إعارته إلى أي نادٍ داخل جمهورية مصرالعربية بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة ثلاثة مواسم كروية، منذ التوقيع على هذا العقد، من المتفق عليه أيضًا أنه في حالة التصرف في اللاعب من جانب الطرف الثاني، سواء بإعادة البيع أو الإعارة خارج جمهورية مصر العربية، يجب أن يلتزم الطرف المشتري، أو المعار إليه اللاعب فيما بعد خلال المدة المحددة سالفة الذكر بالشروط الواردة ذاتها في هذا العقد، والخاصة بحقوق النادي الأهلي".
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