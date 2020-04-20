5 مزايا تقرب سيرينو من ارتداء قميص الأهلي

اقتحم اسم الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح أيسر فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وبات سيرينو على رأس القائمة المرشحة للانضمام للأهلي في مركز الجناح الهجومي على حساب الأنجولي جيرالدو بحسب تقارير صحفية محلية.

ونطرح في هذا التقرير أبرز المميزات الفنية لصفقة انتقال سيرينو المنتظرة إلى النادي الأهلي:

جوكر هجومي

يعد جاستون سيرينو لاعباً بمثابة الجوكر الهجومي الذي يجيد أدوار الخط الأمامي وهو ما أظهره في تجربته مع صن داونز.

ويلعب سيرينو كجناح أيسر وأيضاً كجناح أيمن بخلاف قدرته على اللعب كرأس

حربة وهو الأمر الذي يجعله حلاً مثالياً للأهلي في الخط الأمامي سواء في حالة رحيل رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي أو بقاءه.

خبرات دوري الأبطال

يملك سيرينو بلا شك خبرات اللعب في دوري أبطال أفريقيا وهو الأمر الذي يجعله هدفاً للأهلي لضمه في الموسم الجديد.

سيرينو لعب مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وقاده إلى نصف نهائي البطولة وشارك في لقاء الخماسية الشهير أمام الأهلي

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كما أنه لعب هذا الموسم أمام الأهلي وودع البطولة من دور الثمانية.

قدرات فردية

خطف سيرينو الأضواء في لقائي الأهلي هذا الموسم بدوري أبطال أفريقيا بفضل قدراته الفردية ومهاراته المميزة التي أظهرها اللاعب.

ونجح سيرينو في وضع بصمته بمهاراته الفردية مع صن داونز وصار أخطر أوراقه في المرحلة الماضية.

معدلات تهديفية

خاض سيرينو بقميص صن داونز 90 مباراة منذ انضمامه في عام 2018.

وسجل سيرينو 22 هدفاً بقميص صن داونز مقابل صناعة 26 هدفاً لزملاءه.

القيمة التسويقية

تقدر القيمة التسويقية للاعب صن داونز بحوالي 675 ألف يورو وهو المبلغ الذي يبدو في متناول الأهلي حتى لو وصل إلى مليون يورو.

وتبدو قيمة صفقة سيرينو أقل بكثير من باقي منافسيه على الانضمام للأهلي مثل كينو ويوسف بلايلي.