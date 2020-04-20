اتحاد الكرة يرسل رد الفيفا على شكوى عبدالله السعيد لمركز ترجمة معتمد

قرر مسؤولو اتحاد الكرة، إرسال رد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، على الأهلي بخصوص شكواه ضد عبدالله السعيدلاعب بيراميدز إلى مركز ترجمة معتمد.
يرسل مسؤولو اتحاد الكرة الرد إلى مركزترجمة معتمد في محكمة جنوب القاهرة من أجل ترجمة خطاب الفيفا بشكل دقيق وغلق الباب أمام أي جدل قد يحدث الأيام المقبلة عن هذه الأزمة.
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