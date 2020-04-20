رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يحاضر الفرق الرياضية بشأن كورونا

يشارك د.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، في الدورات التي يقيمها مسئولو الجبلاية بنظام الـOnline لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحاضر سلطان الأجهزة الطبية في الفرق المختلفة وتوضيح كيفية علاج الإصابات بشكل سريع وفق أحدث وسائل الطب تطورًا في العالم.

ويحرص اتحاد الكرة على تنظيم هذه الدورات في مختلف الأمور منها التدريب وتدريب حراسة المرمى وأسلوب الإدارة في المنشآت ويحاضر سلطان الأجهزة الطبية في الفرق المختلفة وتوضيح كيفية علاج الإصابات بشكل سريع وفق أحدث وسائل الطب تطورًا في العالم.ويحرص اتحاد الكرة على تنظيم هذه الدورات في مختلف الأمور منها التدريب وتدريب حراسة المرمى وأسلوب الإدارة في المنشآت الرياضية

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