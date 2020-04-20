بغداد بونجاح يتحدث عن الفارق بين محمد صلاح ومحرز

تحدث الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري، عن الفارق بين محمد صلاح لاعب ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وقال بونجاح عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، أن

كل من صلاح ومحرز لديهما فارق خاص مع الكرة، مشيراً إلى أن الجانب المهاري في محرز أعلى من الدولي المصري، بينما يتفوق صلاح بصورة واضحة في السرعة والانطلاقات بالكرة.وعلق بونجاح أيضاً على أنباء رحيله عن السد القطري، نافياً نيته في ترك ناديه، بالرغم من تلقي عدة عروض جادة، معرباً عن سعادته بالتواجد تحت القيادة الفنية للإسباني تشافي هيرنانديز.