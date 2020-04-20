تحدث الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري، عن الفارق بين محمد صلاح لاعب ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
وقال بونجاح عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، أن
وعلق بونجاح أيضاً على أنباء رحيله عن السد القطري، نافياً نيته في ترك ناديه، بالرغم من تلقي عدة عروض جادة، معرباً عن سعادته بالتواجد تحت القيادة الفنية للإسباني تشافي هيرنانديز.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد بونجاح يتحدث عن الفارق بين محمد صلاح ومحرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.