مجدي عبدالغني يثني على دور وزير الرياضة في أزمة كورونا

أبدي مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، إعجابه بالإدارة الاحترافية لوزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، للمنظومة في أجواء كورونا وما قبلها من إدارة الملفات الشائكة بما لا يخالفالقوانيين واللوائح.
وشدد عبد الغني خلال لقائه بالوزير، على أن الفكر هو بداية أي مشروع ناجح في العالم، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوزارة سيكون نواة لدعم كل لاعب كرة مصري حالي وسابق في السنوات المقبلة في ظل حرص الوزير على إعلاء شأن الأسرة الكروية.
وناقش الإجتماع سبل دعم لاعبي الأقسام المختلفة في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة في ظل الأزمة الحالية.
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