أسطورة الهلال “محمد الدعيع” مُعجب بثنائية “نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله” في النصر

أشاد أسطورة الهلال “محمد الدعيع” بالدور الذي لعبه النجم المغربي “نور الدين أمرابط” في تتويج نادي النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه ومواطنه عبد الرزاق حمدالله ضمن أفضل الصفقات التي أبرمتها إدارة النصر منذ مدة طويلة.

وقال محمد الدعيع لصحيفة الرياضية السعودية “النصر وُفق في استقطاب نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله، لكنه لم يُوفق في ضم أحمد موسى وجوليانو”.

نور الدين أمرابط المولود في ناردين بهولندا، شارك هذا الموسم في 22 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم وسجل 3 أهداف فقط، لكنه صنع ما يزيد عن 9 أهداف لزملائه في الفريق، ليقودهم لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.

أما عبد الرزاق حمدالله فقد سجل ما مجموعه 52 هدفًا في 45 مباراة لعبها في الدوري السعودي منذ انضمامه من الريان القطري في الميركاتو الصيفي 2018.

وأكد عميد لاعبي العالم سابقًا “الهلال والنصر الأكثر استفادة من المحترفين في الدوري السعودي بسبب دقة الاختيار المُتبعة في كلا الناديين، ويتعلق كذلك بخبرة مَن يختار اللاعبين. سامي الجابر لعب دورًا هامًا في التعاقد مع بافيتيمبي جوميز وآندري كاريلو عندما كان رئيسًا للنادي”.

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محمد الدعيع مُعجب بثنائية أمرابط وحمدالله

وتابع “وُفقت إدارة النصر كذلك في استقطاب نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله، لكنها لم تُوفق في جلب أحمد موسى وجوليانو، وسارت إدارة السويكت على نهج الإدارة السابقة نفسه، لذا جاء الهلال والنصر في المرتبة الأولى فيما يتعلق باختيار اللاعبين الأجانب، وعند النظر إلى أهلي جدة واتحاد جدة، فما عدا عمر السومة المستمرة منذ مواسم عدة، لم يُوفق الناديان في جلب محترفين على أعلى مستوى، فكل رئيس يأتي يريد أن يحضر لاعبيه”.

وأوضح حديثه “حتى عندما تغيرت إدارة الهلال، بتسلم محمد بن فيصل زمام الأمور، ثم فهد بن نافل، أصر ابن نافل على استمرار جوميز وكاريلو مع الفريق، نظرًا لقيمتهما الكبيرة، وهذا هو الفرق بين إدارات الأندية الأخرى وإدارة الهلال التي تنظر دائمًا إلى مصلحة الفريق ولا تبحث عن مجد شخصي من خلال تغيير الأجانب بصفة مستمرة”.

وعند سؤاله عما يميز الهلال والنصر عن بقية أندية الدوري السعودي، قال “ما يميز الهلال أن لاعبيه المحليين أفضل من الموجودين في النصر وأهلي جدة واتحاد جدة، أما النصر فبدأ في تصعيد عدد من اللاعبين صغار السن سيكون لهم شأنًا كبيرًا في المستقبل، وهذا عمل جيد من الإدارة”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد الدعيع شارك في 181 مباراة دولية مع منتخب السعودية، وكانت آخر مبارياته مع السعودية أمام بلجيكا في لقاء ودي، انتهى بفوز بلجيكا بهدفين لهدف يوم 10 مايو 2006.

وظل محمد الدعيع حارسًا لنادي الهلال لمدة 10 مواسم متتالية حتى اعتزال في عام 2010، حيث انضم لصفوف الزعيم العالمي من الطائي صيف 1999.